Плодистый Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887
Рождение ребёнка
23.06.1909
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Плодистый Антон Михайлович
Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Плодистый Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно