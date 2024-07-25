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Плодистый Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887

Отец: Плодистый Даниил Петрович

Мать: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
23.06.1909

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Плодистый Антон Михайлович

Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Плодистый Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Даценко) Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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