(Даценко) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даценко) Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1909

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович

Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Плодистый Антон Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Плодистый Николай Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно

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