(Даценко) Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1909
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Плодистый Антон Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Плодистый Николай Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно