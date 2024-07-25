(Ткачева) Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткачева) Агафья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Плодистый Михаил Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Плодистый Василий Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1898

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Григорий Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Плодистый Петр Данилович

Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович

Смерть
Неизвестно

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