(Ткачева) Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1887
Сын: Плодистый Михаил Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Плодистый Василий Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1898
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Плодистый Григорий Данилович
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Плодистый Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно