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Плодистый Василий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: Плодистый Даниил Петрович

Мать: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Плодистый Иван Васильевич

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Плодистый Степан Васильевич

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Плодистый Василий? Васильевич

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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