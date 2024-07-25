Плодистый Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Рождение ребёнка
1921
Сын: Плодистый Иван Васильевич
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плодистый Степан Васильевич
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Плодистый Василий? Васильевич
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Смерть
Неизвестно