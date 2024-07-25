Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Плодистый Иван Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Плодистый Степан Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Плодистый Василий? Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович

Смерть
Неизвестно

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