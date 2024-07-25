Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Плодистый Иван Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Плодистый Степан Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Плодистый Василий? Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Данилович
Смерть
Неизвестно