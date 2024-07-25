Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1855 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.
1867 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1855

Сын: Плодистый Алексей Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1857

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
08.02.1858

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Степан

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.11.1864

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Нестор

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Плодистый Даниил Петрович

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.06.1878

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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