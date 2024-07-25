Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1855
Сын: Плодистый Алексей Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1857
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1858
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Степан
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.11.1864
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Нестор
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1869
Сын: Плодистый Даниил Петрович
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.06.1878
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Плодистый Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно