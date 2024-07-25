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Плодистый Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1855

Отец: Плодистый Петр Алексеевич

Мать: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1880

Сын: Пантелеймон

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Дария

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Петр

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Плодистый Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна

Смерть
Неизвестно

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