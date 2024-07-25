Плодистый Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1855
Рождение ребёнка
24.07.1880
Сын: Пантелеймон
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Дария
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Петр
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Рождение ребёнка
27.12.1899
Сын: Плодистый Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (Ротанова) Ксения Игнатовна
Смерть
Неизвестно