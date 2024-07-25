(Ротанова) Ксения Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ротанова) Ксения Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1880

Сын: Пантелеймон

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Петр

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1899

Сын: Плодистый Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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