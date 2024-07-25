(Ротанова) Ксения Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1880
Сын: Пантелеймон
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Петр
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1899
Сын: Плодистый Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно