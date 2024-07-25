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Плодистый Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Плодистый Алексей Васильевич

Мать: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
08.03.1855

Сын: Плодистый Алексей Петрович

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1857

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
08.02.1858

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Степан

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1864

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Нестор

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Плодистый Даниил Петрович

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1878

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Смерть
01.09.1893

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