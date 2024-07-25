Плодистый Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти01.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
08.03.1855
Сын: Плодистый Алексей Петрович
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1857
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1858
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Степан
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1864
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Нестор
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1869
Сын: Плодистый Даниил Петрович
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1878
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна
Смерть
01.09.1893