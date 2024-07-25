Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти28.12.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1833
Сын: Николай
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Плодистый Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1839
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1843
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1845
Сын: Плодистый Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Павел
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1851
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1854
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1856
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич
Смерть
28.12.1879