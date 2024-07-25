Плодистая (Половинка) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

28.12.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1833

Сын: Николай

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плодистый Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1839

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1843

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1845

Сын: Плодистый Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Павел

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1851

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1854

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1856

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плодистый Алексей Васильевич

Смерть
28.12.1879

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