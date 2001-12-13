Глухова Ольга Герасимовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1916
Дата смерти13.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1916
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
19.02.1935
Сын: Туголуков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Туголуков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туголуков Алексей Николаевич
Бракосочетание
Около 1947
Томская область, Колпашевский район, д. Гоголевка
Рождение ребёнка
09.06.1948
Дочь: Масленникова Юлия Тимофеевна
Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.11.1949
Сын: Туголуков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.06.1953
Сын: Красногорцев Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Гоголевка
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.2001
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область