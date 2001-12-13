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Глухова Ольга Герасимовна

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Место рождения

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.07.1916

Дата смерти

13.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1916

Отец: Глухов Герасим Степанович

Мать: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Туголуков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
19.02.1935

Сын: Туголуков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Туголуков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туголуков Алексей Николаевич

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Томская область, Колпашевский район, д. Гоголевка
Рождение ребёнка
09.06.1948

Дочь: Масленникова Юлия Тимофеевна

Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.11.1949

Сын: Туголуков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Красногорцев Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Гоголевка
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.12.2001
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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