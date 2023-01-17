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Красногорцев Тимофей Дмитриевич

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Место рождения

Борчаниново, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

21.01.1907 ст.

Дата смерти

14.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907 ст.

Отец: Красногорцев Дмитрий Николаевич

Мать: Красногорцева Наталья Павловна

Борчаниново, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Глухова Ольга Герасимовна

Томская область, Колпашевский район, д. Гоголевка
Рождение ребёнка
09.06.1948

Дочь: Масленникова Юлия Тимофеевна

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
30.11.1949

Сын: Туголуков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
15.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
09.06.1953

Сын: Красногорцев Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Гоголевка
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.04.1967
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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