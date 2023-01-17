Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1907 ст.
Дата смерти14.04.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907 ст.
Бракосочетание
Около 1947
Томская область, Колпашевский район, д. Гоголевка
Рождение ребёнка
09.06.1948
Дочь: Масленникова Юлия Тимофеевна
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
30.11.1949
Сын: Туголуков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
15.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
09.06.1953
Сын: Красногорцев Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
20.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Гоголевка
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.04.1967
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область