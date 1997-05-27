Масленникова (Красногорцева) Юлия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова (Красногорцева) Юлия Тимофеевна

Масленникова (Красногорцева) Юлия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1948

Дата смерти

27.05.1997

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948

Отец: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Мать: Глухова Ольга Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Павел Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Павел Миронович

Смерть
27.05.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.