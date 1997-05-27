Масленникова (Красногорцева) Юлия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1948
Дата смерти27.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Павел Миронович
Смерть
27.05.1997