Красногорцев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорцев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Сын: Красногорцев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Красногорцева Наталья Павловна

Борчаниново, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красногорцева Наталья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970
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