Красногорцев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Сын: Красногорцев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Красногорцева Наталья Павловна
Борчаниново, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970