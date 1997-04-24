Туголуков Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1935
Дата смерти24.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1935
Рождение ребёнка
27.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1971
Сын: Туголуков Юрий Васильевич
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Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1997