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Туголуков Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1935

Дата смерти

24.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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1971 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1935

Отец: Туголуков Алексей Николаевич

Мать: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
27.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1971

Сын: Туголуков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1997
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