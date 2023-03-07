Глухов Герасим Степанович
Место рождения
Дата рождения01.03.1884 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.
Отец: Глухов Степан Петрович
Мать: Глухова Софья Арефьевна
Бракосочетание
23.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Сын: Глухов Афанасий Герасимович
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.06.1906 ст.
Сын: Глухов Леонтий Герасимович
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.
Сын: Глухов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Дочь: Коровина Елизавета Герасимовна
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Глухова Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.01.1920
Сын: Глухов Аркадий Герасимович
Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920