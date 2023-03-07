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Глухов Герасим Степанович

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Место рождения

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.03.1884 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.

Отец: Глухов Степан Петрович

Мать: Глухова Софья Арефьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.10.1902 ст.

Жена: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1903 ст.

Сын: Глухов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Глухов Афанасий Герасимович

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1906 ст.

Сын: Глухов Леонтий Герасимович

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.

Сын: Глухов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Дочь: Коровина Елизавета Герасимовна

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Глухова Ольга Герасимовна

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1920

Сын: Глухов Аркадий Герасимович

Мать ребёнка: Глухова Федосья Прокопьевна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1920
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