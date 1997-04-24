Туголуков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туголуков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

09.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Туголуков Николай Иванович

Мать: Туголукова Наталья Осиповна

Бракосочетание
Около 1934

Жена: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
19.02.1935

Сын: Туголуков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
20.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.02.1942
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