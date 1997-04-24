Туголуков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти09.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
19.02.1935
Сын: Туголуков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Рождение ребёнка
20.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Ольга Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.02.1942