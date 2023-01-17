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Пестов Ефим Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пестов Михаил Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Пестова Александра

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1850

Дочь: Акул Ефимова

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Пестов Степан Ефимов

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
18.08.1854

Сын: Пестов Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Пестова Александра

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1856

Сын: Пестов Василий Ефимов

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
03.11.1859

Дочь: Валявина Матрона Ефимова(Васильева?)

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
27.04.1862

Мать ребёнка: Пестова Александра

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1863

Мать ребёнка: Пестова Александра

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1866

Сын: Пестов Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
?.03.1868

Мать ребёнка: Пестова Александра

Рождение ребёнка
07.06.1872

Мать ребёнка: Пестова Александра

Смерть
Неизвестно
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