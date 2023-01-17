Пестов Ефим Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пестов Михаил Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1849
Жена: Пестова Александра
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1850
Дочь: Акул Ефимова
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
07.07.1852
Сын: Пестов Степан Ефимов
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
18.08.1854
Сын: Пестов Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
01.03.1856
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
03.11.1859
Дочь: Валявина Матрона Ефимова(Васильева?)
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
27.04.1862
Рождение ребёнка
01.06.1863
Рождение ребёнка
28.07.1866
Мать ребёнка: Пестова Александра
Рождение ребёнка
?.03.1868
Рождение ребёнка
07.06.1872
Смерть
Неизвестно