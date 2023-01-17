Пестов Михаил Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Михаил Никифоров

Пестов Михаил Никифоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

15.11.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пестов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пестов Степан Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пестов Ефим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.11.1845
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close