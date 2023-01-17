Пестов Михаил Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти15.11.1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Пестов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пестов Ефим Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.11.1845