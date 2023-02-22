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Пестов Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1872

Отец: Пестов Ефим Михайлов

Мать: Пестова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пестова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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