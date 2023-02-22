Пестов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1872
Отец: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пестова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно