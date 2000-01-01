Пестова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акул Ефимова

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пестов Степан Ефимов

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пестов Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пестов Василий Ефимов

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Валявина Матрона Ефимова(Васильева?)

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Рождение ребёнка
28.07.1866

Сын: Пестов Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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