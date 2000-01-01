Пестова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акул Ефимова
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пестов Степан Ефимов
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пестов Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Валявина Матрона Ефимова(Васильева?)
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
28.07.1866
Отец ребёнка: Пестов Ефим Михайлов
Смерть
Неизвестно