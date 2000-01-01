Валявина (Пестова) Матрона Ефимова(Васильева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Пестов Ефим Михайлов
Мать: Пестова Александра
Рождение ребёнка
06.11.1879
Дочь: Вологина Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.10.1881
Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1890
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.12.1894
Сын: Валявин Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно