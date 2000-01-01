Валявина (Пестова) Матрона Ефимова(Васильева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Пестова) Матрона Ефимова(Васильева?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пестов Ефим Михайлов

Мать: Пестова Александра

Рождение ребёнка
06.11.1879

Дочь: Вологина Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.10.1881

Сын: Валявин Нестер Семёнович

Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
05.12.1894

Сын: Валявин Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Валявин Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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