Кондрашов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смерти28.12.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Место жительства
Около 1880 ст.
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Сухопарова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Дочь: Калабашкина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
27.02.1895 ст.
Дочь: Быликова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.
Сын: Кондрашов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна
Рождение ребёнка
28.11.1906 ст.
Сын: Кондрашов Наум Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ефимьевна
Рождение ребёнка
22.09.1909 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ефимьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1909 ст.
Брюшной тиф