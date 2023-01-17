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Кондрашов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

28.12.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Мать: Кондрашова Варвара Лазаревна

Место жительства
Около 1880 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Сухопарова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Дочь: Калабашкина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
27.02.1895 ст.

Дочь: Быликова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.

Сын: Кондрашов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.11.1906 ст.

Сын: Кондрашов Наум Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ефимьевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.09.1909 ст.

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Марфа Ефимьевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Марфа Ефимьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Смерть
28.12.1909 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
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