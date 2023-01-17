Кондрашова (Сорокина) Марфа Ефимьевна
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, деревни Пушканой
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, деревни Пушканой
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
28.11.1906 ст.
Сын: Кондрашов Наум Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.1909 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно