Кондрашова (Сорокина) Марфа Ефимьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Сорокина) Марфа Ефимьевна

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, деревни Пушканой

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, деревни Пушканой
Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Муж: Кондрашов Михаил Дорофеевич

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
28.11.1906 ст.

Сын: Кондрашов Наум Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.09.1909 ст.

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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