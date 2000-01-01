Калабашкина (Кондрашова) Наталья Михайловна
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Дата рождения19.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Смерть
Неизвестно