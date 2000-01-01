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Калабашкина (Кондрашова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского

Дата рождения

19.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1889 ст.

Отец: Кондрашов Михаил Сергеевич

Мать: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
06.06.1905 ст.

Муж: Калабашкин Емельян Игнатьевич

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Смерть
Неизвестно
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