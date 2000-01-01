Калабашкин Емельян Игнатьевич
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Смерть
Неизвестно