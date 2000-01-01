Калабашкин Емельян Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабашкин Емельян Игнатьевич

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
06.06.1905 ст.

Жена: Калабашкина Наталья Михайловна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Смерть
Неизвестно
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