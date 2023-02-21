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Кондрашова Марфа Филиппьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

15.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Сухопарова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Дочь: Калабашкина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
27.02.1895 ст.

Дочь: Быликова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.

Сын: Кондрашов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Михаил Сергеевич

Смерть
15.01.1904 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
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