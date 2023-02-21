Кондрашова Марфа Филиппьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти15.01.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: Филлип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Сухопарова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Дочь: Калабашкина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
27.02.1895 ст.
Дочь: Быликова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.
Сын: Кондрашов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1904 ст.
От водянки