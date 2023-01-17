Быликова (Кондрашова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быликова (Кондрашова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского

Дата рождения

27.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1895 ст.

Отец: Кондрашов Михаил Сергеевич

Мать: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Быликов Тить Кириллов

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.01.1912

Сын: Быликов Григорий Титявич

Отец ребёнка: Быликов Тить Кириллов

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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