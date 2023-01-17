Быликова (Кондрашова) Евдокия Михайловна
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Дата рождения27.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1895 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1912
Отец ребёнка: Быликов Тить Кириллов
Смерть
Неизвестно