Кондрашова Варвара Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928 ст.
Дата смерти24.04.1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Кондрашов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Сын: Кондрашов Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
03.07.1874 ст.
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Рождение
Около 1928 ст.
Отец: Лазарь
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1918
От старости