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Кондрашова Варвара Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928 ст.

Дата смерти

24.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Кондрашов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Сын: Кондрашов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Рождение ребёнка
03.07.1874 ст.

Сын: Кондрашов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Рождение
Около 1928 ст.

Отец: Лазарь

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Смерть
24.04.1918
От старости
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