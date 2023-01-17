Сухопарова (Кондрашова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопарова (Кондрашова) Елизавета Михайловна

Сухопарова (Кондрашова) Елизавета Михайловна

avatar

Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Кондрашов Михаил Сергеевич

Мать: Кондрашова Марфа Филиппьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
09.05.1904 ст.

Муж: Сухопаров Иоанн Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Свидетели По стороне жениха села Валуевское: Евфилий и Исидор Сухопаровы По стороне невесты пос. Черняевского: Андриан Васильевич Анрохиев и Александр Прохоров Курзанов
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Сын: Сухопаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Сухопарова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович

Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: Сухопарова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.08.1918

Сын: Сухопаров Михайл Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close