Сухопарова (Кондрашова) Елизавета Михайловна
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1886 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
09.05.1904 ст.
Свидетели По стороне жениха села Валуевское: Евфилий и Исидор Сухопаровы По стороне невесты пос. Черняевского: Андриан Васильевич Анрохиев и Александр Прохоров Курзанов
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Сын: Сухопаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Сухопарова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: Сухопарова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович
Рождение ребёнка
20.08.1918
Сын: Сухопаров Михайл Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иоанн Иосифович
Смерть
Неизвестно