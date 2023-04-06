Любимовъ Александръ
Место рождения
Дата рождения15.09.1841
Дата смерти29.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1841
Отец: Любимовъ Андрей
Мать: Любимова Анна
Бракосочетание
02.09.1862
Жена: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
14.06.1863
Сын: Любимовъ Петръ
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
20.01.1865
Сын: Любимовъ Григорий
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
11.04.1866
Дочь: Трубникова Марья
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Любимовъ Григорий
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Юрина Агриппина
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
25.04.1874
Дочь: Кувшинова Ирина
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Миногина Васса
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
06.11.1879
Дочь: Мамыкина Александра
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Любимова Анисья
Смерть
29.07.1899
4-й Усерганской волости
Причина смерти: отъ круглой язвы желудка