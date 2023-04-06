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Любимовъ Александръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1841

Дата смерти

29.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1841

Отец: Любимовъ Андрей

Мать: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.09.1862

Жена: Любимова Анисья

Рождение ребёнка
14.06.1863

Сын: Любимовъ Петръ

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Любимовъ Григорий

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1866

Дочь: Трубникова Марья

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Любимовъ Григорий

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Юрина Агриппина

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Рождение ребёнка
25.04.1874

Дочь: Кувшинова Ирина

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Миногина Васса

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1879

Дочь: Мамыкина Александра

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Любимова Анисья

Смерть
29.07.1899
4-й Усерганской волости
Причина смерти: отъ круглой язвы желудка
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