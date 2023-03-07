Любимова (Гордеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Гордеева) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.11.1805

Дата смерти

16.08.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1805

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гордеева Прасковья

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Любимовъ Василий

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Любимовъ Антонъ

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1834

Дочь: Земскова Назарова Федосья

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1836

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1839

Сын: Любимовъ Матвѣй

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1841

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1844

Дочь: Щипакина, Юрина Агрипина

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Андрей

Смерть
16.08.1890
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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