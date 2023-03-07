Любимова (Гордеева) Анна
Место рождения
Дата рождения29.11.1805
Дата смерти16.08.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1805
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Агрофена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гордеева Прасковья
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Любимовъ Василий
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1830
Сын: Любимовъ Антонъ
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
03.06.1834
Дочь: Земскова Назарова Федосья
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
27.09.1836
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
08.08.1839
Сын: Любимовъ Матвѣй
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
15.09.1841
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
15.06.1844
Дочь: Щипакина, Юрина Агрипина
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Андрей
Смерть
16.08.1890
Причина смерти: Отъ старости