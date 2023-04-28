Щипакина, Юрина (Любимова) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина, Юрина (Любимова) Агрипина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.06.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1844

Отец: Любимовъ Андрей

Мать: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1863

Дочь: Щипакина Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: Щипакина Агриппина

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1866

Дочь: Щипакина Наталья

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1868

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Юринъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1873

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Карташова Прасковья

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Юринъ Николай

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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