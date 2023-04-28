Щипакина, Юрина (Любимова) Агрипина
Место рождения
Дата рождения15.06.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1844
Отец: Любимовъ Андрей
Мать: Любимова Анна
Рождение ребёнка
10.12.1863
Дочь: Щипакина Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: Щипакина Агриппина
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.08.1866
Дочь: Щипакина Наталья
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.04.1868
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Бракосочетание
05.02.1873
Муж: Юринъ Григорій
Рождение ребёнка
02.11.1873
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Григорій
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Карташова Прасковья
Отец ребёнка: Юринъ Григорій
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Юринъ Николай
Отец ребёнка: Юринъ Григорій