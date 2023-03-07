Юринъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринъ Николай

Юринъ Николай

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884

Отец: Юринъ Григорій

Мать: Щипакина, Юрина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1906

Жена: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Юринъ Александръ

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1910

Сын: Юринъ Иванъ

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Юринъ Михаилъ

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1916

Сын: Юринъ Федоръ

Мать ребёнка: Юрина Зиновия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close