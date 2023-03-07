Юринъ Николай
Место рождения
Дата рождения05.05.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884
Отец: Юринъ Григорій
Мать: Щипакина, Юрина Агрипина
Бракосочетание
23.01.1906
Жена: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Юринъ Александръ
Мать ребёнка: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
15.07.1910
Сын: Юринъ Иванъ
Мать ребёнка: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
21.09.1912
Сын: Юринъ Михаилъ
Мать ребёнка: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Юрина Зиновия
Рождение ребёнка
02.09.1916
Сын: Юринъ Федоръ
Мать ребёнка: Юрина Зиновия