Гордеева (Любимова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти16.10.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Любимовъ Андрей
Мать: Любимова Анна
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
13.01.1851
Дочь: Серкова Татьяна
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Гордеевъ Афонасий
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
23.06.1856
Дочь: Щипакина, Ипатова Агриппина
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
29.08.1858
Дочь: Голубцова Раиса
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Смерть
16.10.1896