Гордеева (Любимова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Любимова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Любимовъ Андрей

Мать: Любимова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Гордеевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1851

Дочь: Серкова Татьяна

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Гордеевъ Афонасий

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1856

Дочь: Щипакина, Ипатова Агриппина

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1858

Дочь: Голубцова Раиса

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.10.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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