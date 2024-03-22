Гордеевъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гордеевъ Афонасий
Мать: Гордеева Агрофена
Бракосочетание
28.01.1849
Жена: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
13.01.1851
Дочь: Серкова Татьяна
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Гордеевъ Афонасий
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
23.06.1856
Дочь: Щипакина, Ипатова Агриппина
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
29.08.1858
Дочь: Голубцова Раиса
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья