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Гордеевъ Григорий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гордеевъ Афонасий

Мать: Гордеева Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1851

Дочь: Серкова Татьяна

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Гордеевъ Афонасий

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1856

Дочь: Щипакина, Ипатова Агриппина

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1858

Дочь: Голубцова Раиса

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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