Щипакина, Ипатова (Гордеева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения23.06.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1856
Отец: Гордеевъ Григорий
Мать: Гордеева Прасковья
Бракосочетание
03.02.1875
Муж: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Бракосочетание
26.09.1883
Муж: Ѵпатовъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Ипатовъ Василій
Отец ребёнка: Ѵпатовъ Паѵелъ