Щипакина, Ипатова (Гордеева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина, Ипатова (Гордеева) Агриппина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1856

Отец: Гордеевъ Григорий

Мать: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1875

Муж: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Бракосочетание
26.09.1883

Муж: Ѵпатовъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Ипатовъ Василій

Отец ребёнка: Ѵпатовъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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