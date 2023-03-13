Юрина (Любимова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Любимовъ Александръ
Бракосочетание
23.05.1890
Муж: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Юринъ Евгений
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: Баканова (Юрина) Мария
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.01.1895
Дочь: (Юрина) Татьяна
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.07.1897
Сын: Юринъ Степанъ
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.09.1901
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Юринъ Александа
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.10.1906
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.07.1908
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Юрина Александра
Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ