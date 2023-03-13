Юрина (Любимова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Любимова) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Любимовъ Александръ

Мать: Любимова (Колкотина) Анисья

Бракосочетание
23.05.1890

Муж: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Юринъ Евгений

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Баканова (Юрина) Мария

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1895

Дочь: (Юрина) Татьяна

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Юринъ Степанъ

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1901

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Юринъ Александа

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1906

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1908

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Юрина Александра

Отец ребёнка: Юринъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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