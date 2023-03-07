Баканова (Юрина) Мария
Место рождения
Дата рождения27.03.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Агриппина
Бракосочетание
04.02.1911
Муж: Бакановъ Никита
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бакановъ Никита
Рождение ребёнка
22.04.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бакановъ Никита
Рождение ребёнка
06.11.1914
Дочь: Баканова Александра
Отец ребёнка: Бакановъ Никита