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Баканова (Юрина) Мария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Бакановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бакановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бакановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Баканова Александра

Отец ребёнка: Бакановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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