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Кувшинова (Любимова) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1874

Отец: Любимовъ Александръ

Мать: Любимова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Кувшиновъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1895

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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