Кувшинова (Любимова) Ирина
Место рождения
Дата рождения25.04.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1874
Отец: Любимовъ Александръ
Мать: Любимова Анисья
Бракосочетание
04.02.1894
Муж: Кувшиновъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
12.01.1895
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
10.10.1896
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Гавріилъ