Миногина (Любимова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Любимова) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.08.1879

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1844 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

1899 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1879

Отец: Любимовъ Александръ

Мать: Любимова (Колкотина) Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ

Бракосочетание
12.01.1896

Муж: Миногинъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ

Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ

Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Миногинъ Василій

Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ

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