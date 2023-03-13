Миногина (Любимова) Васса
Место рождения
Дата рождения10.08.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1879
Отец: Любимовъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ
Бракосочетание
12.01.1896
Муж: Миногинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
26.03.1899
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
11.06.1909
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Миногинъ Василій
Отец ребёнка: Миногинъ Тихонъ