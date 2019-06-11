Миногинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногинъ Петръ

Миногинъ Петръ

Место рождения

село Михайловское

Дата рождения

11.06.1909

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1909

Отец: Миногинъ Тихонъ

Мать: Миногина Васса

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миногина Наталья

Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close