Миногинъ Петръ
Место рождениясело Михайловское
Дата рождения11.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1909
Отец: Миногинъ Тихонъ
Мать: Миногина Васса
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миногина Наталья
Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Наталья