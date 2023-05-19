Миногинъ Тихонъ
Место рождения
Дата рождения17.06.1870
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870
Отец: Миногинъ Алексѣй
Мать: Миногина Анна
Бракосочетание
12.01.1896
Жена: Миногина Васса
Рождение ребёнка
26.03.1899
Сын: Миногинъ Степанъ
Мать ребёнка: Миногина Васса
Рождение ребёнка
11.06.1909
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Васса
село Михайловское
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Васса
село Михайловское
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Миногинъ Василій
Мать ребёнка: Миногина Васса
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миногина Васса
Смерть
1917