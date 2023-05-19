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Миногинъ Тихонъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1870

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

1899 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1870

Отец: Миногинъ Алексѣй

Мать: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1896

Жена: Миногина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Миногинъ Степанъ

Мать ребёнка: Миногина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Васса

село Михайловское
Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Васса

село Михайловское
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Миногинъ Василій

Мать ребёнка: Миногина Васса

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миногина Васса

Смерть
1917