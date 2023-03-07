Миногина (Кирсанова) Анна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти13.12.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кирсановъ Тимофей
Мать: Кирсанова Афимья
Бракосочетание
04.07.1851
Муж: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
08.01.1854
Дочь: Мамыкина Татіана
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Миногинъ Даниилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
19.09.1857
Дочь: Миногина Фекла
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Миногинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
08.08.1863
Сын: Миногинъ Максимъ
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
02.07.1865
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
23.12.1866
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
17.06.1870
Сын: Миногинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй
Смерть
13.12.1880
Причина смерти: Отъ горячки