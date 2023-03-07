Миногина (Кирсанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Кирсанова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

13.12.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кирсановъ Тимофей

Мать: Кирсанова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1851

Муж: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1854

Дочь: Мамыкина Татіана

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Миногинъ Даниилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1857

Дочь: Миногина Фекла

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Миногинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1863

Сын: Миногинъ Максимъ

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1865

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1866

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1870

Сын: Миногинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Миногинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.12.1880
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки
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