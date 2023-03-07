Кирсанова (Фомина) Афимья
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти02.05.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Фома Осиповъ
Мать: Фомина Аксинья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирсановъ Романъ
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Рождение ребёнка
22.07.1834
Сын: Кирсановъ Илья
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Кирсановъ Федоръ
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Рождение ребёнка
04.07.1838
Сын: Кирсановъ Илья
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Рождение ребёнка
29.06.1842
Сын: Кирсановъ Павелъ
Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсановъ Тимофей
Смерть
02.05.1861