Кирсанова (Фомина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Фомина) Афимья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

02.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Фома Осиповъ

Мать: Фомина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирсановъ Романъ

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1834

Сын: Кирсановъ Илья

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1836

Сын: Кирсановъ Федоръ

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1838

Сын: Кирсановъ Илья

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1842

Сын: Кирсановъ Павелъ

Отец ребёнка: Кирсановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсановъ Тимофей

Смерть
02.05.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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