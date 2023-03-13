Фомина (Булыгина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Булыгина) Аксинья

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Место рождения

Деревни Кресцей

Дата рождения

1782

Дата смерти

25.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Булыгинъ Степанъ

Мать: Булыгина Федора

Деревни Кресцей
Бракосочетание
22.01.1800

Муж: Фома Осиповъ

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кирсанова Афимья

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фоминъ Ермолай

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Рождение ребёнка
02.07.1805

Дочь: Фомина Марфа

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Рождение ребёнка
18.02.1809

Сын: Фоминъ Тимофей

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1811

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Басалаева Софья

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фоминъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1820

Сын: Гаврила

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Антипина Ирина

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Фома Осиповъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.07.1859
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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