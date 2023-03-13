Фомина (Булыгина) Аксинья
Место рожденияДеревни Кресцей
Дата рождения1782
Дата смерти25.07.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Булыгинъ Степанъ
Мать: Булыгина Федора
Деревни Кресцей
Бракосочетание
22.01.1800
Муж: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кирсанова Афимья
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фоминъ Ермолай
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
02.07.1805
Дочь: Фомина Марфа
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
18.02.1809
Сын: Фоминъ Тимофей
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
09.07.1811
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Басалаева Софья
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фоминъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
25.03.1820
Сын: Гаврила
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Антипина Ирина
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Фома Осиповъ
Смерть
25.07.1859