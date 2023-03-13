Фомина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1805

Дата смерти

05.12.1805

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1805

Отец: Фома Осиповъ

Мать: Фомина Аксинья

Смерть
05.12.1805
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