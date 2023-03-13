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Фомина Марфа
Фомина Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1805
Дата смерти
05.12.1805
Пол
Женский
Отец
Фома Осиповъ
1780 г.р.
Мать
Фомина (Булыгина) Аксинья
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1805
Отец:
Фома Осиповъ
Мать:
Фомина Аксинья
Смерть
05.12.1805
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