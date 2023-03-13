Булыгинъ Степанъ
Место рожденияДеревни Кресцей
Дата рождения1756
Дата смерти20.01.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Булыгинъ Андрей
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Булыгинъ Маркъ
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Зоркова Марфа
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Костромского Наместничества Ветлутской округи Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Булыгинъ Степанъ
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фомина Аксинья
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Антипина Авдотья
Мать ребёнка: Булыгина Федора
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Рождение ребёнка
1794
Сын: Булыгинъ Яковъ
Мать ребёнка: Булыгина Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булыгина Федора
Смерть
20.01.1818