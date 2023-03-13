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Булыгинъ Степанъ

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Место рождения

Деревни Кресцей

Дата рождения

1756

Дата смерти

20.01.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Булыгинъ Андрей

Мать: Булыгина Акулина Яковлева

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1774

Сын: Булыгинъ Маркъ

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Зоркова Марфа

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Костромского Наместничества Ветлутской округи Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1779

Сын: Булыгинъ Степанъ

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фомина Аксинья

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Антипина Авдотья

Мать ребёнка: Булыгина Федора

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Булыгинъ Яковъ

Мать ребёнка: Булыгина Федора

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина Федора

Смерть
20.01.1818
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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