Булыгинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Афонасий Федоровъ
Мать: Пелагея Кононова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Булыгинъ Степанъ
Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Булыгинъ Логинъ
Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Булыгинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно