Булыгинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгинъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Афонасий Федоровъ

Мать: Пелагея Кононова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Булыгинъ Степанъ

Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1758

Сын: Булыгинъ Логинъ

Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Булыгинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Булыгина Акулина Яковлева

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина Акулина Яковлева