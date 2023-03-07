Пелагея Кононова
Место рождения
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Трофимъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Романъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1724
Сын: Тарасъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1730
Сын: Булыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Булыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Калина
Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Федоровъ