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Пелагея Кононова

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Место рождения

Гольяново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

1712 г.р.
1719 г.р.
1723 г.р.
1724 г.р.
1727 г.р.
1730 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Трофимъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1723

Сын: Романъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1724

Сын: Тарасъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1727

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1730

Сын: Булыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1737

Сын: Булыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Калина

Отец ребёнка: Афонасий Федоровъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Федоровъ

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